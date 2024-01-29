TikTok на время вернул возможность запускать таргетированную рекламу

У части бизнес-кабинетов в конце 2023 г. и начале 2024 г. появилась возможность запускать таргетированную рекламу в TikTok в России, пишет Forbes со ссылкой на основателя продюсерского центра «ПЦ», который занимался продвижением блогеров и брендов в TikTok в России, Рустема Богданова.