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ФК «10» сыграет на вылет с Fight Nights, «БроукБойз» встретятся с «Титаном» во 2-м туре Winter Media Cup

Winter Media Cup, 2-й тур 23 февраля, воскресенье  Сетка проигравших (0:1) «Рома» – «Матч ТВ» – 10:00 ФК «10» – Fight Nights – 15:00 Сетка победителей (1:0) «Родина Медиа» – «Тандем» – 12:30 «БроукБойз» – «Титан» – 17:30 Матчи пройдут на стадионе академии «Спартака», поле №4.

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