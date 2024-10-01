МЧС показало кадры с места пожара в автосервисе на Дунайском

МЧС опубликовало кадры с места пожара на Дунайском проспекте в Петербурге. Там горел автосервис. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу Возгорание началось в двухэтажном здании размером 50х60 примерно десять часов вечера 1 октября.
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