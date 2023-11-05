Маск отреагировал на публикацию о ссоре Зеленского с Залужным

Бизнесмен из США Илон Маск прокомментировал публикацию предпринимателя Дэвида Сакса, который сообщил об открытом конфликте между главой киевского режима Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
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