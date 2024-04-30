Завтра в Сочи ожидается туман. По данным метеорологов, ночью и утром 1 мая 2024 года в некоторых районах города и федеральной территории «Сириус» возможно образование тумана.
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Завтра в Сочи ожидается туман. По данным метеорологов, ночью и утром 1 мая 2024 года в некоторых районах города и федеральной территории «Сириус» возможно образование тумана.