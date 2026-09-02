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ФРГ обвинила Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

ФРГ обвинила Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил об ответственности России за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию.

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