ВС США: хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море

Хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты по грузовому судну в Красном море. Информацию распространило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии