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ВС США: хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море

ВС США: хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море

Хуситы из движения «Ансар Аллах» выпустили две ракеты по грузовому судну в Красном море. Информацию распространило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).

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