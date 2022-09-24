Закон, порядок, государство

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На дорогах Кабардино-Балкарии состоялась акция «Одна взятка – два преступника»

В мероприятии «Одна взятка – два преступника», организованном сотрудниками ОГИБДД отделения МВД России по Лескенскому району, принял участие специалист по молодежной политике администрации с.

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