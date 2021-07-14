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В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится фаза стабилизации заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили, сколько продлится фаза стабилизации заболеваемости COVID-19

В России наблюдается постепенный переход к фазе стабилизации заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью ТАСС.

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