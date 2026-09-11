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Царьград

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Сенатор Мурог разъяснил, когда школа может отказать в приеме

Сенатор Мурог разъяснил, когда школа может отказать в приеме

Профессор Игорь Мурог, сенатор Совфеда, заявил, что школы не имеют права отказывать в приеме детям из-за смены места жительства или отсутствия прописки.

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