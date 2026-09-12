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Техосмотр юбиляра, шуточный рассказ

Техосмотр юбиляра, шуточный рассказ

Идея с техосмотром родилась у меня совершенно случайно, когда я, готовясь к пятидесятилетию отца, листала ленту соцсетей в поисках вдохновения для сценария праздника и наткнулась на видео с чьего-то юбилея, где гостей встречал шуточный «дорожный пост ГИБДД».

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