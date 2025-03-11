Царьград
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Царьград

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Восточный Тимор: Жозе Рамуш-Орта может посетить Парад Победы в Москве

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта планирует визит в Москву в мае 2025 года для участия в параде Победы.

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