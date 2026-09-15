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Царьград

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Песков потребовал безопасного моря для нефтяных танкеров России

Песков потребовал безопасного моря для нефтяных танкеров России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности обеспечения безопасности торгового мореплавания для нефтяных танкеров, чтобы гарантировать их беспрепятственный доступ на мировые рынки топлива.

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