Песков потребовал безопасного моря для нефтяных танкеров России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности обеспечения безопасности торгового мореплавания для нефтяных танкеров, чтобы гарантировать их беспрепятственный доступ на мировые рынки топлива.
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