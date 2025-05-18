Когда в паспорте гражданина может не быть подписи, разъяснили в МВД

В паспорте гражданина РФ подпись может отсутствовать – ставится прочерк – только в том случае, когда человек не может проставить ее из-за физической неспособности, Главное управление по вопросам миграции МВД России.
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