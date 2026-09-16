У экс-заместителя бывшего генпрокурора Украины Карнаух провели обыски

У бывшего заместителя экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко Леси Карнаух провели обыски. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, Национальное антикоррупционное бюро Украины воздержалось от комментариев.
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