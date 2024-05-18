Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия заняла второе место в мире по добыче криптовалют.

Россия заняла второе место в мире по добыче криптовалют.

17.05.2024 [16:40] Российский рынок майнинга криптовалют демонстрирует впечатляющий рост. По оценкам экспертов, в 2023 году объемы майнинга выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Коммерсант».

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