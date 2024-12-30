"Как будто с войны". "Золотые" медали парижской Олимпиады неожиданно начали ржаветь

Смех, да и только. Такой, похоже,, вообще случается впервые за всю историю Олимпийского движения. Нет, это не про картонные кровати, собранные из упаковочных коробок из Ашана, которые ломались под массивными спортсменами.
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