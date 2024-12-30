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"Как будто с войны". "Золотые" медали парижской Олимпиады неожиданно начали ржаветь

"Как будто с войны". "Золотые" медали парижской Олимпиады неожиданно начали ржаветь

Смех, да и только. Такой, похоже,, вообще случается впервые за всю историю Олимпийского движения. Нет, это не про картонные кровати, собранные из упаковочных коробок из Ашана, которые ломались под массивными спортсменами.

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Комментарии
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Vova Гарин
Показатель &quot; пиздатой лимпияды&quot;🤣
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11 час.
михаил РЫНДИН
какая олимпиада какие там были ценности  какие условия  приема и подготовка к оной такие же и медали полный отстой полнейшее говно мерзость и хлам трухлявый и дырявый
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55 мин.
Е
Елена
Какая олимпиада, такие и медали
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42 мин.

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