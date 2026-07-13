В ближайшее время суд рассмотрит дело гонщицы Мары Багдасарян

Арбитражный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит заявление о признании Мары Багдасарян банкротом. Основанием стали долги гонщицы перед налоговой службой, сумма которых превышает 1,6 млн рублей, передает «Российская газета».
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