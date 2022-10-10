Приморье за год в 2,5 раза нарастило производство свинины

Приморские агропредприятия наращивают объемы производства свинины. В этом году в крае планируется произвести 83 тысячи тонн мяса, что в 2,5 раза больше уровня прошлого года.
Популярные статьи
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии