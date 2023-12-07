Четыре человека пострадали в результате стрельбы в центре Брюсселя

В элитном районе Брюсселя произошла стрельба, в результате которой ранения получили четыре человека, жизнь одного из них находится в опасности, сообщает газета La Derniere heure со ссылкой на представителя брюссельской полиции.
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