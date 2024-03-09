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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон – 3-й игрок в истории НХЛ с очками в 32+ играх дома подряд. Рекорд у Гретцки (40)

Форвард «Колорадо» набрал 2 (0+2) балла в игре регулярного чемпионата с «Миннесотой» (2:1 ОТ). На счету 28-летнего канадца стало 111 (40+71) очков в 65 играх сезона.

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