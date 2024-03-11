Российский "Газпромбанк" вычеркнул из списка партнёров казахстанский "Halyk Bank"

Ранее "Газпромбанк" приостановил переводы в казахстанских тенге, а потом возобновил.Казахстанский "Halyk Bank" ("Народный банк Казахстана") исчез из официального списка банков-корреспондентов российского "Газпромбанка", который ранее сначала заморозил переводы в тенге, а затем возобновил их.
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