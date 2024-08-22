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«Худшая антиреклама»: как в России и на Западе оценивают результаты применения натовских танков в зоне СВО

«Худшая антиреклама»: как в России и на Западе оценивают результаты применения натовских танков в зоне СВО

Российские войска подбили танк Abrams украинских боевиков в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

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