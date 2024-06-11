И.о. министра Умари: талибы* открыты к диалогу с Россией в сфере безопасности

Талибы* открыты к диалогу с Российской Федерацией в сфере безопасности. Соответствующее заявление в разговоре с ТАСС сделал исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Афганистана Абдул Ханан Умари.
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