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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне впервые с 2018 года стали скромнее в зарплатных запросах

Россияне впервые с 2018 года стали скромнее в зарплатных запросах

Средняя желаемая заработная плата снизилась до 151 тысяч рублей, а сильнее всего просели запросы рабочих профессий Зарплатные ожидания россиян пошли на спад — впервые с 2018 года зафиксирован тренд на снижение желаемых доходов.

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