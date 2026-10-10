Россияне впервые с 2018 года стали скромнее в зарплатных запросах

Средняя желаемая заработная плата снизилась до 151 тысяч рублей, а сильнее всего просели запросы рабочих профессий Зарплатные ожидания россиян пошли на спад — впервые с 2018 года зафиксирован тренд на снижение желаемых доходов.
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