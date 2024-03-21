"Открытый банкинг" - что за зверь?

После «Конвоя грузовиков» и других примечательных протестов, в Канаде режим Джастина Трюдо радикализирует национальную банковскую систему, чтобы гражданам было намного сложнее выражать свое мнение о власти.
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