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ГТРК Татарстан

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В Татарстане хотят ужесточить правила содержания домашних животных

В Татарстане хотят ужесточить правила содержания домашних животных

В Татарстане планируют ужесточить правила содержания домашних животных. Соответствующий проект постановления Кабинета министров РТ, подготовленный Главным управлением ветеринарии, проходит антикоррупционную экспертизу.

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