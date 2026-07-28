В Татарстане хотят ужесточить правила содержания домашних животных

В Татарстане планируют ужесточить правила содержания домашних животных. Соответствующий проект постановления Кабинета министров РТ, подготовленный Главным управлением ветеринарии, проходит антикоррупционную экспертизу.
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