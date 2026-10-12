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"А.Р.С.Консалтинг": особо опасные инфекции могут быть исключены из покрытия ДМС

"А.Р.С.Консалтинг": особо опасные инфекции могут быть исключены из покрытия ДМС

Наличие полиса ДМС не гарантирует оплату лечения нового вируса или особо опасной инфекции. Возможность получить помощь зависит от программы, исключений и условий конкретного договора, рассказали «Газете.

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