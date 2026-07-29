Сын экс-губернатора ХМАО Василий Филипенко задекларировал доходы перед выборами

Василий Филипенко, сын первого губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко, номинированный в составе списка «Единой России» на выборах в Государственную думу и думу Ханты-Мансийского автономного округа, обнародовал сведения о доходах и имуществе.