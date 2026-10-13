Володин: Госдума завершит работу по формированию составов комитетов

Госдума на пленарном заседании 13 октября завершит работу по формированию составов комитетов, сообщил журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин.
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