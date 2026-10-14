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Контрафронт

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Иран: трое мирных жителей получили ранения в результате удара беспилотника по рыбацкому судну...

Иран: трое мирных жителей получили ранения в результате удара беспилотника по рыбацкому судну недалеко от Бандар-Колахи, графство Сирик, провинция Хормозган, ранее в тот же день.

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