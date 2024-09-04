Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД: Незаконное нахождение иностранных СМИ на территории РФ уголовно наказуемо

МИД: Незаконное нахождение иностранных СМИ на территории РФ уголовно наказуемо

Неправомерное пребывание сотрудников СМИ на российской территории без соответствующих документов является уголовно наказуемым преступлением, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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