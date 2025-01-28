В офисе Зеленского назвали приостановку финансирования USAID «неприятной»

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук прокомментировала неожиданную приостановку финансирования, объявленную американским Агентством по международному развитию (USAID).
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