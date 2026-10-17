Знаменитый бард Александр Розенбаум дал пресс-конференцию перед серией концертов в Москве. Он рассказал о подарках от поклонников, своём отношении к искусственному интеллекту в музыке, кумирах и том, чему его научили родители.
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