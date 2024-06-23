Быстрая укладка на средние волосы в домашних условиях

Индустрия красоты развивается. Многие женщины решают обратиться к специалистам за помощью в преображении их прически после того, как попытки сделать красивую, а главное быструю укладку на средние волосы своими руками не обвенчались успехом.
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