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Стала известна тайна древнеегипетского папируса с описанием приворотного ритуала

Стала известна тайна древнеегипетского папируса с описанием приворотного ритуала

Похоже, древние египтяне не очень отличались от современных людей в плане дел сердечных. Они так же переживали по поводу безответной любви и готовы были использовать самые разнообразные ритуалы, которые бы заставили бы пассию влюбиться в них во что бы то ни стало.

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