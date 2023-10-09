Сентябрь был у нас по настоящему летним месяцем и побаловал шикарной теплой погодой, прилично побив большинство температурных рекордов за всю историю наблюдений.
Первый снег
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Сентябрь был у нас по настоящему летним месяцем и побаловал шикарной теплой погодой, прилично побив большинство температурных рекордов за всю историю наблюдений.
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