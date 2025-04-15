Уже доброй традицией стали поздравления воспитанниками воскресной школы “Незабудки” прихожан владимирского храма с праздником праздников – пасхой.

13 апреля, в вербное воскресенье, после божественной литургии в воскресной школе прошёл рукодельный день: дети, преподаватели и родители потрудились над украшением вкусных подарков для всех, кто придёт в светлое христово воскресенье в наш храм.
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