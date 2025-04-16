Конспекты Билла и страховка Билялова: за счет чего «Ак Барс» преобразился в плей-офф

Пожалуй, главным сюрпризом Кубка Гагарина – 2025 остается «Ак Барс». После игрового кризиса конца «регулярки» мало кто верил, что казанская команда сможет пройти даже первый раунд, однако уже в четвертьфинале казанцы расправляются с одним из фаворитов Кубка Гагарина.