Предлагаем пить безалкогольный вариант пунша – «киндер пунш» – всем и в неограниченных количествах. Для приготовления 10 порций нужно: 6 г свежего корня имбиря 2 больших апельсина 1 лимон 1 большое яблоко 500 г клюквы 200 г коричневого сахара 2 палочки корицы 1/2 стручка ванили 2 бутона гвоздики 1 г мускатного ореха 2-3 горошины душистого перца Имбирь […] The post Как приготовить Киндер пунш first appeared on ЭХО МЕДИА.