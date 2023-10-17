Экономист: консолидированная отчетность позволит контролировать движение валюты

РИАМО – 17 окт. Решение Минфина России о расширении сферы валютного контроля, под который попадут не только компании-экспортеры, но и их «дочки», позволит финансовым властям получить реальную картину движения валюты по счетам.
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