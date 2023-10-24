Стало известно, как выглядят элитные апартаменты Аллы Пугачевой на Кипре

Слухи о покупке звездной парой жилья в Лимассоле появились еще в 2021 году.Известный юморист Максим Галкин*, который планировал до последнего поддерживать Израиль, в том числе, сдавая кровь, улетел на Кипр, где у него запланировано выступление в Лимассоле.
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