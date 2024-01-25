Dongfeng eπ 007: начало предпродажи электромобиля по цене от $22,100

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18 января бренд электромобилей eπ компании Dongfeng официально открыл предварительные продажи седана eπ 007 по цене 159 000 юаней (22 100 долларов США), доступного как в чисто электрической версии (EV), так и в версии с увеличенным запасом хода (EREV).