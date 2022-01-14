Происшествия

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Следственные органы СК России напоминают о соблюдении правил безопасности в зимний период в связи с новыми случаями травмирования и гибели детей

Следственные органы СК России напоминают о соблюдении правил безопасности в зимний период в связи с новыми случаями травмирования и гибели детей

С наступлением зимнего периода ежегодно фиксируются случаи гибели детей при пожарах в разных регионах страны.

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