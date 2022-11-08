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Известный продюсер раскрыл правду о соперничестве Крутого и Николаева

Известный продюсер раскрыл правду о соперничестве Крутого и Николаева

Это сегодня Игорь Крутой и Игорь Николаев поддерживают дружеские отношения. Каждый занял свою нишу в российском шоу-бизнесе и состоялся как специалист своей области.

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