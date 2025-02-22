Оргазм – это одно из самых удивительных и приятных чувств, которое может испытать человек. В то время как сексуальный оргазм – естественный и нормальный физиологический процесс, все же существует множество интересных и необычных фактов, связанных с тем, что происходит с телом во время сексуального пика.