Оргазм – это одно из самых удивительных и приятных чувств, которое может испытать человек. В то время как сексуальный оргазм – естественный и нормальный физиологический процесс, все же существует множество интересных и необычных фактов, связанных с тем, что происходит с телом во время сексуального пика.
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