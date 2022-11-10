Как это делают в деревне...

Как-то зомбоящику шло телешоу про то, как надо правильно заниматься сексом. Из участников мне запомнились одна псевдогламурная то ли журналюшка, то ли актриска и один деревенский житель: рослый, сильный и красивый мужик лет 55.
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