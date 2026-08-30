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Царьград

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Священники назвали, чьи имена нельзя указывать в церковных записках и когда грозит грех

Священники назвали, чьи имена нельзя указывать в церковных записках и когда грозит грех

Представители православной церкви напомнили о строгих ограничениях и объяснили, как молиться за близких, которых нельзя упомянуть в храме.

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