Серхио Юль и Усман Гаруба близки к возвращению в состав сборной Испании

Игроки сборной Испании Серхио Юль и Усман Гаруба в ближайшее время должны вернуться в строй. У Юля и Гаруба имеются проблемы с голеностопными суставами, но, как рассказал главный тренер испанцев Серджо Скариоло, оба баскетболиста практически восстановились.