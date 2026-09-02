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Царьград

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Эпицентр: Северо-Байкальский район снова испытал землетрясение

Эпицентр: Северо-Байкальский район снова испытал землетрясение

Ночью 2 сентября в Северо-Байкальском районе Бурятии, на территории Фролихинского заказника, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

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